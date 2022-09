US-Geheimdienste : Russland beeinflusste ausländische Politiker mit 300 Millionen Dollar

Einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten der Geheimdienste zufolge wurden aus Moskau seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar in mehr als zwei Dutzend Länder überwiesen, um dort Einfluss auf die nationale Politik zu nehmen.

Russland wird vorgeworfen, mehr als 300 Millionen Dollar verdeckt an andere Länder überwiesen zu haben.

Eine Einflussnahme in die US-Präsidentschaftswahl von 2016 lässt sich aus dem Bericht nicht erkennen.

Geldbetrag soll in asiatischen Wahlkampf geflossen sein

Der Bericht enthält keine Angaben dazu, in welche Länder die Zuwendungen Russlands gegangen sein sollen. Unter anderem soll der russische Botschafter aber in einem nicht genauer bezeichneten asiatischen Land einem Präsidentschaftskandidaten mehrere Millionen Dollar zur Verfügung gestellt haben. In früheren US-Geheimdienstberichten zu russischer Einflussnahme waren Bosnien-Herzegowina und Ecuador genannt worden.