Geheimer NDB-Report : Russland bekämpft Demokratien von der Schweiz aus

Der Kreml wolle den Westen spalten, schreibt der Nachrichtendienst des Bundes in einem geheimen Bericht. Dafür könnte Schweizer Infrastruktur missbraucht werden.

«Der NDB beurteilt es als wahrscheinlich, dass für zukünftige Cyberangriffe auf andere westlicheWahlen in der Schweiz stehende Server verwendet werden»: Der Nachrichtendienst des Bundes in Bern. (Archivbild)

Für den Schweizer Nachrichtendienst ist es erwiesen, dass Russland bereits 2021 in Deutschland versuchte, die Wahlresultate zu seinen Gunsten zu manipulieren.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) geht davon aus, dass Russland für künftige Cyberangriffe auf westliche Wahlen in der Schweiz stehende Server verwendet wird.

Russland führe einen Cyberkrieg gegen den Westen, und die Schweiz stehe dabei im Fokus, wie geheime Unterlagen des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) zeigen, die dem «SonntagsBlick» vorliegen. Der NDB geht zwar nicht davon aus, dass Russland versuchen könnte, die eidgenössischen Wahlen im nächsten Jahr zu beeinflussen. Moskau versuche aber, mit Hilfe Schweizer Infrastruktur die Demokratischen Prozesse in verschiedenen Staaten zu unterminieren, wie die Zeitung schreibt.

Wörtlich schreibt der Nachrichtendienst in seiner Analyse: «Weiter beurteilt es der NDB als wahrscheinlich, dass für zukünftige Cyberangriffe auf andere westliche Wahlen in der Schweiz stehende Server verwendet werden.» Das untergrabe die Souveränität der Schweiz, schreibt der NDB weiter.

«Schweiz ist attraktives Land für Spionage»

Russland wolle die westliche Staatengemeinschaft schwächen, indem es in die Wahlen eingreife. Diese Einflussnahme verändere zwar einen Wahlausgang nicht, «delegitimiert jedoch teilweise die demokratische Entscheidungsfindung und damit das liberaldemokratische westliche Modell».

Für den Schweizer Nachrichtendienst ist es auch erwiesen, dass Russland bereits 2021 in Deutschland versuchte, die Wahlresultate mit medialer Stimmungsmache und Cyberangriffen zu seinen Gunsten zu manipulieren. Die Angreifer stünden in Verbindung mit dem russischen Militärnachrichtendienst GRU. Künftige Ziele nennt der NDB in seinem Bericht nicht.