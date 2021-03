Biden-Attacke auf Putin : Russland beordert US-Botschafter nach Moskau zurück

Mit dem vorübergehenden Rückzug des russischen Botschafters aus Washington reagiert der Kreml auf die Attacke von US-Präsident Joe Biden auf Waldimir Putin.

Getty Images via AFP/Erin Scott

Soll mithelfen, dass sich die Beziehungen zwischen Moskau und Washington nicht verschlechtern: Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow. (Archivbild)

Der US-Botschafter in Moskau wird auf seinem Posten bleiben.

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Interview einen «Mörder» genannt.

Nach der scharfen Attacke von US-Präsident Joe Biden auf Kreml-Chef Wladimir Putin hat Russland seinen Botschafter in Washington nach Moskau zurückbeordert. Anatoli Antonow sei am Mittwoch zu Konsultationen nach Moskau geladen worden, um die Zukunft der Beziehungen zu den USA zu analysieren, erklärte das russische Aussenministerium. Biden hatte in einem Fernsehinterview gesagt, er halte Putin für einen «Mörder».