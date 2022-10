Staudamm bei Cherson: Ukraine warnt vor «historischer Katastrophe»

Verminter Staudamm? : «Russland bereitet eine menschengemachte Katastrophe vor»

Die Ukraine wirft Russland vor, einen Staudamm in der südukrainischen Region Cherson zerstören zu wollen. Nach Angaben der Regierung in Kiew haben russische Truppen den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka vermint, um mit einer Flutwelle eine ukrainische Gegenoffensive in Cherson zu stoppen. Präsident Wolodimir Selenski warnte am Donnerstagabend vor «einer Katastrophe grossen Ausmasses». Im Falle eines Dammbruchs seien Hunderttausende Menschen am Fluss Dnipro in Gefahr.