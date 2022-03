Raketenangriffe : Russland beschiesst zunehmend die Westukraine – wie reagiert die Nato?

Am Freitag schlugen Bomben an einem Flugfeld nahe Lwiw ein. Es war bereits der zweite Angriff auf die Stadt, die nur wenige Kilometer von Polen – und damit der Nato-Grenze – entfernt liegt. Die Sorge vor einer Eskalation des Krieges wächst.

1 / 6 Gemäss ukrainischen Angaben bombardierten russische Truppen am Freitag ein Flugfeld in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). AFP Nach dem Angriff waren schwarze Rauchwolken über der gesamten Stadt zu sehen. REUTERS Bereits am Sonntag war es zu einem Angriff auf eine Militäranlage in der Region gekommen. Dabei starben 35 Personen. Die russische Seite erklärt, in den getroffenen Barracken hätten sich ausländische Söldner aufgehalten. @BackAndAlive via REUTERS

Darum gehts In der Westukraine häufen sich die russischen Angriffe.

Am Freitag wurde ein Flugfeld nahe Lwiw angegriffen. Dabei wurden strategisch wichtige Werkstattanlagen zerstört.

Es ist bereits der zweite Angriff innert weniger Tage. Wie die Nato auf einen Beschuss ihres Territoriums reagieren würde, bleibt unklar.

Russische Soldaten haben nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw (Lemberg) am Freitag eine Werkstattanlage im Flughafenviertel der westukrainischen Stadt nahe der Grenze zu Polen zerstört. «Mehrere Raketen schlugen in einer Fabrik ein, in der Flugzeuge repariert werden», schrieb der Bürgermeister Andrij Sadowyj am Freitagmorgen auf Facebook. Das Gebäude sei durch den Beschuss zerstört worden. Opfer gebe es bislang keine, der Betrieb der Werkstatt sei zuvor bereits eingestellt worden.

Geschosse von U-Booten im Schwarzen Meer abgefeuert

Zeugen berichteten von einer heftigen Explosion. Über dem Gebiet stieg eine dichte Rauchwolke auf. Rettungskräfte seien im Einsatz, erklärte der Bürgermeister weiter. Zuvor hatte Sadowyj von russischem Beschuss auf ein Gelände nahe des Lwiwer Flughafens berichtet, zugleich aber mitgeteilt, dass die Angriffe nicht direkt dem Flughafen gegolten hätten. Wie die «New York Times» berichtet, befindet sich vor Ort die einzige Reparaturanlage im Land für die MiG-29-Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe.

Wie diese erklärte, wurde die Gegend nach vorläufigen Informationen von vier russischen Marschflugkörpern getroffen, die aus mehreren hundert Kilometern Entfernung vom Schwarzen Meer aus abgefeuert worden waren. Zwei weitere russische Raketen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, bevor sie ihr Ziel erreicht hätten. Gemäss der Nachrichtenagentur Interfax starteten die Raketen von einem russischen U-Boot.

Bereits zweiter Angriff auf Lwiw innert weniger Tage

Die Grossstadt Lwiw, die nur rund 85 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt, blieb bislang weitestgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Hunderttausende Menschen aus dem ganzen Land sind bereits dorthin geflüchtet. Die russische Armee hatte jedoch am Sonntag einen ukrainischen Militärstützpunkt in der Gegend nahe der Grenze zum Nato-Partner und EU-Land Polen bombardiert. Bei dem Angriff auf den Militärstützpunkt wurden nach ukrainischen Behördenangaben mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 130 weitere verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dort seien «bis zu 180 ausländische Söldner» getötet worden. Zudem sei ein «grosses Versteck ausländischer Waffen» zerstört worden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte nach dem Angriff am Wochenende seine Forderung nach der Einrichtung einer Flugverbotszone durch die Nato bekräftigt. «Wenn Sie unseren Himmel nicht abriegeln, ist es nur eine Frage der Zeit, bis russische Raketen auf Ihr Territorium, auf das Territorium der Nato und auf die Häuser von Nato-Bürgern fallen werden», sagte Selenski in der Nacht zum Montag in einer Videoansprache.

Bodengestützte Luftabwehr wohl nicht genug

Die russischen Angriffe auf Ziele in der Westukraine lassen die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts steigen. Anfang der Woche forderte der polnische Vizepremierminister Jaroslaw Kaczynski nach einem Besuch in Kiew, den er zusammen mit den Staatschefs Sloweniens und Tschechiens absolvierte, eine Nato-Friedensmission in der Ukraine. Auf eine solche wollten sich die Nato-Verteidigungsministerinnen- und minister bei einer gemeinsamen Konferenz am Mittwoch nicht einlassen, Bündnis-Generalsekretär Stoltenberg kündigte nach dem Treffen jedoch eine massive Truppenaufstockung an der Ostflanke an. Rund um die Details dieser herrscht noch Unklarheit. Wie die deutsche ARD berichtet, sollen die angekündigten Schritte aber weit genug gehen, um für Moskau wohl einen Bruch der sogenannten Nato-Russland-Akte darzustellen.

Nach einem möglichen russischen Beschuss Polens oder der Slowakei würde die Nato wohl auf die Patriot-Flugabwehrsysteme setzen. Diese können mobil eingesetzt werden und Flugkörper in einer Höhe von 30 Kilometern treffen. Wie ein deutscher Ex-General gegenüber der Nachrichtenagentur DPA erklärte, bestehe bezüglich deren Einsatz aber «kein Automatismus». Militärexperten halten die Idee, einen grossangelegten Angriff mit einer reinen bodengebundenen Luftabwehr zu zerstören, ohnehin für unrealistisch. Für den Schutz könne man nur auf ein Gesamtpaket aus Abwehr, Kampfflugzeugen in der Luft und der Abschreckung – also Drohung mit Gegenschlägen – setzen.