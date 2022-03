Retourkutsche wegen Sanktionen – Russland beschlagnahmt Schweizer Uhren

Gemäss einem Bericht der «NZZ am Sonntag» hat Russland nun darauf reagiert und Schweizer Luxusuhren konfisziert. Demnach soll der russische Geheimdienst die Räumlichkeiten der Tochterfirma der Waadtländer Luxusuhren-Firma Audemars Piguet in Moskau durchsucht und dabei Uhren beschlagnahmt haben. Gesamtwert der Uhren: mehrere Millionen Franken. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) soll das Vorgehen gemäss einer vertraulichen Infonotiz an mehrere parlamentarische Kommissionen als «willkürliche Repressionsmassnahme als Reaktion auf die Sanktionen» bezeichnet haben, heisst es in der Zeitung.