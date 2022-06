Tote in Einkaufszentrum : Russland bestätigt Angriff, weist jedoch jegliche Schuld von sich

Gemäss russischer Darstellung stand das Einkaufszentrum in Krementschuk leer. Die Detonation eines feindlichen Munitionslagers habe den Brand ausgelöst.

Das russische Militär hat einen Angriff auf die ukrainische Stadt Krementschuk bestätigt – zugleich aber bestritten, dass das in Brand geratene Einkaufszentrum in Betrieb gewesen sei. Es habe einen Luftangriff auf Hallen gegeben, in denen aus den USA und Europa gelieferte Waffen und Munition gelagert worden seien, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag in Moskau mit. Die Detonation der Munition habe dann einen Brand «in einem nicht mehr betriebenen Einkaufszentrum» in der Nähe ausgelöst.