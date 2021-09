Parlamentswahlen Moskau : Russland blockiert Website von Kreml-Kritiker Nawalny

Eine von Nawalnys Websites wird dafür verantwortlich gemacht, dass die regierende Partei in Russland bereits mehrere Sitze verlor. Russische Behörden sperrten jetzt die Wahl-Website.

Russische Behörden haben eine Website des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Russland blockiert. In einer Mitteilung am Montag gab die staatliche Aufsichtsbehörde Roskomnadsor an, den Zugang zu der Website votesmart.appspot.com in Russland geblockt zu haben, da diese die Arbeit «einer extremistischen Organisation fortsetzt». In Russland sind vom 17. bis zum 19. September Parlamentswahlen angesetzt, für die aber fast alle Kreml-kritischen Kandidaten gesperrt sind.