Russland bombardiert Odessa und Dnipro

Die russischen Luftangriffe auf die ukrainische Infrastruktur werden auch am Donnerstagmorgen weitergeführt. Laut Natalja Gumenjuk, Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte der ukrainischen Truppen Süd, sei in der Millionenstadt Odessa eine Explosion zu hören gewesen. «Der Luftangriff geht weiter, auf Odessa wurde ein Raketenangriff durchgeführt», sagte sie in einer Sendung im ukrainischen TV.



Ukrainische Medien berichten auch über Explosionen in der Millionenstadt Dnipro. Nach ukrainsichen Angaben habe das dortige Luftverteidigungssystem funktioniert. Im ganzen Land wird seit dem Morgen Fliegeralarm ausgerufen.