Ural Airlines: Darum mussten sie notlanden

Insgesamt waren 167 Personen an Bord.

Ursprünglich sollte Flug U6-1383 von Sotschi nach Omsk am Dienstagmorgen, dem 12. September, abheben. Allerdings endete die Reise des Airbus A320 von Ural Airlines in einem Weizenfeld etwa 200 Kilometer westlich von Novosibirsk. Nach einer spektakulären Notlandung , bei der nur zwei Personen leicht verletzt wurden, erklärte der CEO der russischen Fluggesellschaft erstmals, wie es dazu kam.

Zu kurze Landebahn in Omsk

Zu diesem Zeitpunkt waren das Fahrwerk, die Vorflügel und die Klappen des A320 mit dem Kennzeichen RA-73805 bereits ausgefahren. Gleichzeitig flogen die Piloten in niedriger Höhe und hatten mit starkem Gegenwind zu kämpfen, was zu einem deutlich erhöhten Treibstoffverbrauch führte. Laut dem CEO von Ural Airlines reichte der verbleibende Treibstoffvorrat nicht aus, um Novosibirsk zu erreichen. Er betonte, dass unter normalen Umständen der Kerosinvorrat an Bord ausreichend gewesen wäre.