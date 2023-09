Wladimir Putins Leibwächter packt nach Flucht nach Ecuador aus

In einem Fernsehinterview erzählt er nun, dass Putin auch einem Grossteil seines eigenen Wachpersonals nicht vertraue – so sei etwa immer unklar, auf welchem Weg der russische Präsident zu seiner Residenz in Oliva reisen wird.

Bis vor kurzem bewachte Vitaly Brizhaty eine der luxuriösen Residenzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin – jetzt ist ihm die Flucht nach Ecuador gelungen. In einem Fernsehinterview erzählt der Wachmann nun, was er vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine hält und wie sehr Putin um sein Leben fürchtet.

Für Brizhatys Flucht gab es mehrere Gründe, die alle auf den Kreml zurückzuführen sind. Dessen Chef Wladimir Putin leide zunehmend an einer extremen Paranoia, verrät der Wachmann gegenüber dem Sender Dohzd TV. Brizhaty arbeitete auf der Krim als Wachmann bei einer von Putins opulenten Residenzen in Olyva. Der Kreml-Chef hat auf der Halbinsel gleich mehrere üppige Anwesen .

Keiner darf wissen, wie und wann Putin reist

So vertraue der russische Staatschef beispielsweise seinen eigenen Wachleuten nicht mehr. «Der Kreml kündigt Putins Ankunft jeweils an zwei verschiedenen Flughäfen an – schlussendlich ist er dann aber auch schon auf dem Seeweg auf die Halbinsel gereist», so Brizhaty. «So sehr fürchtet dieser Mann um sein Leben.»