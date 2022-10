Interview: Russland-Experte warnt – «Andere Länder könnten in den Krieg hineingezogen werden»  

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko kündigte an, dass Belarus eine gemeinsame Militäreinheit mit Russland aufbauen werde. Später schloss aber sein Verteidigungsminister eine aktive Teilnahme von Belarus an Russlands Angriffskrieg aus.

Mit stundenlangem Raketenbeschuss trug Russland den Krieg am Montag wieder nach Kiew und in ukrainische Regionen von Charkiw im Osten bis Lwiw im Westen.

Herr G el’man*, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko will eine gemeinsame regionale Militäreinheit der Streitkräfte seines Landes mit der russischen Armee bilden. Was halten Sie davon?

Ich gehe davon aus, dass Belarus wie zu Beginn des Krieges erneut als Basis für russische Truppen fungieren wird. Zwischenzeitlich sind die russischen Truppen ja wieder aus Belarus abgezogen. Es geht also vor allem darum, belarussisches Territorium zu nutzen. Dass belarussische Truppen wirklich in die Ukraine entsandt werden, denke ich nicht. Sie werden nicht sehr aktiv werden.

Ich denke, dass jetzt vieles davon abhängt, was an den Frontlinien geschieht. Die Angriffe waren Russlands Antwort auf den Angriff auf die Kertsch-Brücke. Jetzt müssen wir die ukrainische Antwort auf die russischen Angriffe abwarten und schauen, was im Donbass, in Cherson und anderen umkämpften Regionen passiert - und wie Russland dann darauf wieder reagieren wird.