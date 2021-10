Wettlauf gegen die USA : Russland fliegt erstmals ein Filmteam für Dreharbeiten ins Weltall

Schneller als die USA wollte Russland sein und hat nun Filmleute zur Raumstation ISS gebracht. Am Dienstag dockte eine Filmcrew an die ISS an.

1 / 3 Die Sojus-MS-19-Mission verlief am Dienstag erfolgreich. Eine Rakete beförderte die russische Filmcrew ins Weltall, wo die Raumkapsel an die Internationale Raumstation ISS andockte. via REUTERS Die 37-jährige Schauspielerin Yulia Peressild setzte sich im Casting gegen rund 3000 Bewerberinnen durch. via REUTERS Mit der Schauspielerin flogen Kosmonaut Anton Schkaplerow (M.) und der Filmregisseur Klim Schipenko vom Kosmodrom Baikonur (Kasachstan) zur Internationalen Raumstation ISS. via REUTERS

Darum gehts Auf der Internationalen Raumstation ISS wird ein Film gedreht.

Bei dem Projekt handelt es sich um eine Weltpremiere.

Auch die Vereinigten Staaten planen, einen Film auf der ISS zu drehen.

Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Filmteam für Dreharbeiten zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die russische Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko erreichten am Dienstag per Expressflug nach mehr als drei Stunden den Aussenposten der Menschheit. Live-Bilder der Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten, wie sich das Sojus-Raumschiff MS-19 langsam der Station näherte und trotz Problemen andockte. Russland gewinnt damit auch einen Wettlauf mit den USA.

Auf den letzten Metern fiel das automatische System zum Andocken an die ISS aus. Deshalb sei auf manuelle Steuerung umgeschaltet worden, ging aus Kommentaren von Experten und Expertinnen bei der Übertragung hervor. Kosmonaut Anton Schkaplerow, der mit an Bord des Raumschiffes sass, übernahm die Steuerung. Es blieb damit bis zuletzt spannend – wie in einem Film. «Willkommen auf der ISS», twitterte Roskosmos dann.

Russischer Prestige-Erfolg

Stunden zuvor war die Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe von Kasachstan in Zentralasien in den wolkenlosen Himmel abgehoben. Alles sei nach Plan verlaufen, sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin, der den Start persönlich verfolgte. Für Russland stand einiges auf dem Spiel: Eine Panne hätte für die stolze Raumfahrtnation einen erheblichen Imageschaden bedeutet.

Deshalb schaute selbst der Kreml gespannt nach Kasachstan. «Wir sind Weltraumpioniere», meinte Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. «Für unser Land sind solche Flüge, die unsere Errungenschaften populärer machen, sehr gut.» Wie teuer das Filmprojekt ist, dazu gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Für den Dreh 400 Kilometer über der Erde sind zwölf Tage vorgesehen. Platz ist in der Station reichlich vorhanden – auch wenn sich dort nun zehn Menschen aufhalten. Der 38-jährige Regisseur soll etwa in dem neuen Forschungsmodul Nauka (Wissenschaft) übernachten. Das Modul war erst im Sommer mit vielen Jahren Verspätung ins All gebracht worden. Es gibt damit nun vier Toiletten auf der ISS.

Beim Film handelt es sich um ein Weltraumdrama

Der als Weltraumdrama angekündigte Film hat den Arbeitstitel «Wysow» (Herausforderung). Der Streifen erzählt von einer Ärztin, die zur ISS fliegen muss, um dort einem erkrankten Kosmonauten das Leben zu retten. Nach Ansicht von Experten und Expertinnen ist eine Operation im Weltall noch nicht möglich. Die Medizinerin wird von Peressild gespielt. Sie hatte sich in einem Casting unter gut 3000 Bewerberinnen durchgesetzt.

Zwei Kosmonauten bekommen ebenfalls eine Rolle in dem Streifen: Schkaplerow soll als Raumfahrer zu sehen sein, der die Ärztin in den Kosmos fliegt. Er hatte sich noch kurz vor dem Start beschwert, dass das Drehbuch ständig geändert worden sei. «Ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist schwer für uns Laien.»

Den erkrankten Raumfahrer soll Oleg Nowizki verkörpern, der bereits seit April auf der ISS ist. Er soll am 17. Oktober mit den beiden Filmleuten zurück zur Erde fliegen. «Das Drehbuch ist so angelegt, dass sich die Kosmonauten selbst spielen», erklärte Schipenko, der zuvor bereits Regie bei einem Weltraum-Film geführt hatte.

Auch die USA planen einen Filmdreh im Weltall

Sein neuer Streifen ist nach russischen Angaben der erste Spielfilm, der im Kosmos gedreht wird und nicht vor Studiokulissen auf der Erde. Die USA planen ebenfalls einen Filmdreh auf dem Aussenposten der Menschheit. Dafür war der US-Schauspieler Tom Cruise im Gespräch, der zur ISS fliegen sollte. Ein Datum gibt es aber noch nicht.

Roskosmos sieht den Film aber weniger als Produkt für einen gemütlichen Fernsehabend. Er sei zugleich ein «wissenschaftliches und pädagogisches Projekt». Damit soll auch der Beruf des Raumfahrers beworben und PR für die Branche gemacht werden. Er hoffe, dass nun mehr junge Spezialisten den Weg zur Raumfahrt fänden, sagte Rogosin.

Im Staatsfernsehen gab es zuletzt mehrere Dokumentationen, die ausführlich zeigten, wie das Filmteam über mehrere Wochen das harte Kosmonauten-Training durchlief. Nach Auffassung der Raumfahrtagentur wird diese «beschleunigte Ausbildung» künftig benötigt, um andere Spezialisten wie Ärzte und Ärztinnen oder Forscher und Forscherinnen ins All zu schicken – also nicht nur hauptberufliche Raumfahrer und Raumfahrerinnen.

