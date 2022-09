New York: Russland fordert die Schweiz auf, «zur Neutralität zurückzukehren»

Am 20. September 2022 sprach der Bundespräsident vor der UNO-Vollversammlung und appellierte an Russland, den Krieg unverzüglich zu beenden.

Bundespräsident Cassis traf in New York den russischen Aussenminister Sergei Lawrow.

Dies ereignete sich im Zusammenhang mit der UNO-Vollversammlung in New York.

Im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York traf Bundespräsident Ignazio Cassis am Mittwoch den russischen Aussenminister Sergei Lawrow. Die beiden Männer posierten dabei für ein gemeinsames Foto, das am Mittwochnachmittag vom russischen Aussenministerium veröffentlicht wurde.