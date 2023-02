Kein Geld aus Russland für Wiederaufbau der Ukraine

Eine Arbeitsgruppe des Bundes ist zum Schluss gekommen, dass eingefrorene russische Vermögenswerte nicht für den Wiederaufbau in der Ukraine verwendet werden dürfen.

Der Bundesrat liess klären, ob die Schweiz eingefrorene russische Gelder für den Wiederaufbau in der Ukraine einsetzen darf.

Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind in der Schweiz grosse russische Vermögenswerte gesperrt worden. International kam die Diskussion auf, ob gesperrte russische Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden können. Auch in der Schweiz gab es entsprechende parlamentarische Vorstösse .

Was hältst du vom Befund der Arbeitsgruppe?

Der Bundesrat liess darum die Rechtsfragen zu gesperrten russischen Vermögenswerten klären. Eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ist jetzt zum Schluss gekommen, dass die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte gegen die Bundesverfassung und die geltende Rechtsordnung verstossen würde. Dies teilt die Regierung in einer Medienmitteilung vom Mittwoch mit.

Schweiz hat internationale Verpflichtungen

Russland sei grundsätzlich verpflichtet, die Schäden in der Ukraine wiedergutzumachen. Die «entschädigungslose Enteignung von Privateigentum», so das Ergebnis der Arbeitsgruppe, sei in der Schweiz jedoch nicht zulässig. Die Einziehung würde zudem internationale Verpflichtungen der Schweiz verletzen.