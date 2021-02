KoviVac : Russland gibt dritten Corona-Impfstoff frei

Nach Sputnik V und EpiVacCorona lanciert Moskau einen dritten eigenen Impstoff. KoviVac soll schon im März ausgeliefert werden.

Sputnik V ist ein Exportschlager geworden, hier eine Impfung in Belgrad. Jetzt lanciert Moskau einen weiteren Impfstoff.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat Russland einen dritten Impfstoff freigegeben. Die ersten 120’000 Dosen des Vakzins KoviVac sollten bereits im nächsten Monat ausgeliefert werden, sagte Ministerpräsident Michail Mischustin am Samstag in Moskau. «Russland ist heute das einzige Land, das bereits drei Impfstoffe hat.»

Der Wirkstoff wurde am Tschumakow-Forschungszentrum für immunobiologische Präparate der Russischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Bis Jahresende sollen demnach 20 Millionen Dosen produziert werden. Umfangreiche klinische Studien liegen dazu aber noch nicht vor.

Russland hatte Mitte August mit Sputnik V den weltweit ersten Corona-Impfstoff für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben – obwohl zu diesem Zeitpunkt noch wichtige Tests fehlten. Der Wirkstoff ist mittlerweile in rund 30 Ländern registriert. In Russland haben aber erst mehr als 2,2 Millionen Menschen mindestens eine von zwei notwendigen Injektionen bekommen. Das entspricht etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung des riesigen Landes.