Live – Russland greift weiter Ziele an – Live-Sendung zum Krieg in der Ukraine

In einer Live-Sendung informiert 20 Minuten zum Krieg in der Ukraine. Der Russland-Experte Michael Derrer wird eine Einschätzung zur aktuellen Lage abgeben. Die 20-Minuten-Reporterinnen Simona Ritter und Helena Müller berichten von der polnisch-ukrainischen Grenze und Polit-Journalist Stefan Lanz informiert von ukrainischen Botschaft in Bern.