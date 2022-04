Ein Kind unter den Opfern : «Barbarisch» – Russische Raketen töten in Lwiw mindestens sechs Menschen

Lwiw liegt nahe an der Grenze zu Polen. Bisher blieb die Stadt von russischen Angriffen weitgehend verschont. Am Montag wurde sie von fünf Raketen getroffen.

Anadolu Agency via Getty Images

Fünf Raketenangriffe haben am Montag die westukrainische Stadt Lwiw erschüttert.

Fünf russische Raketenangriffe haben nach ukrainischen Angaben am Montagmorgen die Stadt Lwiw im Westen des Landes getroffen. Es habe «fünf heftige Raketenangriffe auf einmal auf die zivile Infrastruktur der alten europäischen Stadt Lwiw» gegeben, schrieb Mychailo Podoljak, Berater von Präsident Wolodimir Selenski , auf Twitter. Ein Anwohner im Südwesten von Lwiw berichtete der Nachrichtenagentur AFP, er habe dicke graue Rauchwolken gesehen, die hinter Wohnhäusern in den Himmel gestiegen seien.

Lwiw entwickelte sich zum Zufluchtsort für Geflüchtete

Lwiw liegt weit von der Front entfernt in der Westukraine und wurde seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar nur selten bombardiert. Am 26. März wurde die Stadt von einer Reihe russischer Luftangriffe getroffen. Unter anderem wurde ein Treibstofflager angegriffen, fünf Menschen wurden nach Behördenangaben dabei verletzt.