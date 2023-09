Sewastopol: Russische Offiziere lieferten Infos für «Krabbenfalle»

Nachdem die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland besetzten Krim-Halbinsel in den letzten Tagen gleich von mehreren Angriffen getroffen wurden, wird zunehmend das Ausmass der Attacke bekannt. So trafen am Freitag mehrere Storm-Shadow-Raketen aus britischer Produktion das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte im Ort und töteten dabei Dutzende Soldaten und Offiziere. Unter den diversen getöteten Kommandanten soll auch Viktor Sokolow, der Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, sein.