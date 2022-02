Ukraine-Konflikt  – Russland hat Unterstützer – die Liste ist allerdings kurz

Syrien: Präsident Baschar al-Assad (links) hat in einem Telefonat mit Putin Verständnis für den russischen Angriff auf die Ukraine gezeigt. «Was heute geschieht, ist eine Korrektur der Geschichte und die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Welt», zitierte Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana Assad. Er gab dem Westen die Schuld für das Blutvergiessen in der Ukraine. Die Nato-Erweiterung sei eine Bedrohung für die ganze Welt. Putin ist Assads wichtigster Verbündeter im syrischen Bürgerkrieg. Dank Moskaus und Teherans Hilfe beherrschen die Anhänger des syrischen Präsidenten inzwischen wieder rund zwei Drittel des Landes.