Krieg in der Ukraine : «Russland hinterlässt überall Tod» – 440 Tote in Massengrab bei Isjum

Mehr als 440 Leichen sollen in einem «Massengrab» in Isjum gefunden worden sein.

In der durch die ukrainische Armee zurückeroberten Stadt Isjum ist laut dem Präsidenten Wolodimir Selenski ein Massengrab gefunden worden. «Wir wollen, dass die Welt weiss, was die russische Besatzung angerichtet hat», sagte Selenski am Donnerstagabend, ohne Details zur Anzahl der Leichen oder der Todesursache zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, am Freitag sollten erste Erkenntnisse vorliegen.