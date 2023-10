Putin spricht über Nahost-Konflikt und Atomwaffen

In der Sendung «Moskau. Kreml. Putin» des Journalisten Pawel Zarubin gewährte der russische Präsident diesem ein Interview. Darin behauptete er unter anderem, die ukrainische Offensive sei «fast entlang der gesamten Frontlinie» gescheitert. «Was jetzt an der Front geschieht, nennt man ‹aktive Verteidigung›. Und unsere Truppen verbessern ihre Position im grössten Teil dieses Raumes. Das ist ein ziemlich grosser Raum», sagte Putin. Die Gegenseite sei mit ihrer Offensive «vollständig gescheitert».

Er befürwortet unabhängigen palästinensischen Staat

Atom-Drohungen aus Russland

Wie ernst man die Aussagen des Kremlchefs nehmen sollte, sei dahingestellt. Der russische Staatssender Rossija 24 hatte im April vergangenen Jahres in einer Grafik gezeigt, wie Kreml-Chef Wladimir Putin einen Atomschlag auf drei europäische Hauptstädte ausführen würde, und dazu erklärt, dass es «keine Überlebenden» geben werde. Die Produzenten der Sendung zeigten den Zuschauerinnen und Zuschauern daraufhin eine Karte, die darauf hindeutete, dass von Kaliningrad, der russischen Enklave zwischen Polen, Litauen und der Ostsee, Raketen abgeschossen werden könnten. Diese könnten demnach Berlin in 106 Sekunden, Paris in 200 Sekunden und London in 202 Sekunden erreichen.



Und auch Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew, ein enger Gefolgsmann Putins, drohte mehrmals offen mit dem Einsatz russischer Atomwaffen.