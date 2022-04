Russland meldet weitere Attacke – Moldau ruft obersten Sicherheitsrat ein

Transnistrien : Russland meldet weitere Attacke – Moldau beruft obersten Sicherheitsrat ein

In Transnistrien soll es zu weiteren Explosionen gekommen sein. Russland meldet, dass dabei Funkantennen zerstört worden seien, die das russische Radio weiterleiten.

Nach dem Beschuss des Gebäudes des Ministeriums für Staatssicherheit in Tiraspol, der Hauptstadt der abtrünnigen Moldau-Republik Transnistrien, meldet die russische Nachrichtenagentur RIA, dass sich im transnistrischen Dorf Mayak zwei weitere Explosionen ereignet haben. Dabei seien die beiden stärksten Funkantennen zerstört worden. RIA zufolge leiteten diese das russische Radio weiter.



Die Ukraine vermutet Russland hinter dem Angriff in Tiraspol. Der ukrainische Militärgeheimdienst beschuldigt den Kreml, mit gezielten Provokationen den Konflikt in der Republik Moldau weiter befeuern zu wollen. Transnistrien gehört völkerrechtlich zur Republik Moldau, wird aber von Russland unterstützt, das in der abtrünnigen Region auch Soldaten stationiert hat.