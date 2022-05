Moldau : Russland-naher Ex-Präsident wegen Korruptionsverdachts festgenommen

In der früheren Sowjetrepublik Moldau wird gegen den russlandfreundlichen Ex-Präsidenten Igor Dodon wegen des Verdachts auf Hochverrat ermittelt. Offenbar stehen Dodons enge Beziehungen nach Russland im Fokus.

Er stand von 2016 bis 2020 an der Spitze des an die Ukraine grenzenden Landes.

In der Republik Moldau ist der frühere pro-russische Präsident Igor Dodon (links) am Dienstag unter Korruptionsverdacht festgenommen worden.

In der Republik Moldau ist der frühere pro-russische Präsident Igor Dodon am Dienstag unter Korruptionsverdacht festgenommen worden. Die Inhaftierung sei zunächst für 72 Stunden verfügt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dodon befinde sich einstweilen im Anti-Korruptions-Zentrum.

Nach den Angaben der Sprecherin gab es Durchsuchungen an zwölf verschiedenen Orten, darunter Dodons Haus in der Hauptstadt Chisinau. Die Vorwürfe lauten auf Hochverrat, Entgegennahme von Finanzmitteln einer kriminellen Organisation, illegale Bereicherung und «passive Korruption».

Dodon wurde von Moskau unterstützt

Dodon stand von 2016 bis 2020 an der Spitze des südosteuropäischen Landes. Er wurde von Moskau offen unterstützt. In Moldau gibt es eine rumänischsprachige Mehrheit und eine russischsprachige Minderheit. Die Macht in dem Land wechselte wiederholt zwischen Kräften, die sich an den Westen oder an Moskau anlehnen wollten.