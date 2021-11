Kampfjet F-35B : Russland oder die Alliierten – wer birgt den abgestürzten Tarnkappenjet zuerst?

Die Streitkräfte der USA und Grossbritanniens befinden sich in einem Wettrennen mit Russland um die Bergung eines im Mittelmeer abgestürzten Tarnkappenjets.

Die Streitkräfte der USA und Grossbritanniens befinden sich in einem Wettrennen mit Russland um die Bergung eines im Mittelmeer abgestürzten Tarnkappenjets. «Wir werden es zuerst bekommen, das verspreche ich Ihnen», sagte US-Brigadegeneral Simon Doran am Montag an Bord des britischen Flugzeugträgers HMS Queen Elizabeth. Der Kampfjet des Typs F-35B war am vergangenen Mittwoch nach dem Start von dem Träger ins Meer gestürzt.