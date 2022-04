Nach zähen Verhandlungen : Russland-Pilot gegen US-Soldat – Biden und Putin tauschen Gefangene aus

Trotz äusserst schlechter diplomatischer Beziehungen einigten sich Russland und die USA auf den Gefangenenaustausch. Der frühere Marineinfanterist Trevor Reed kehrt nach drei Jahren heim, im Gegenzug liessen die USA Konstantin Jaroschenko frei.

Drei Jahre lang war der US-Soldat Trevor Reed in Russland inhaftiert. Bild: Anhörung in Moskau am 11. März 2020.

Russland und die USA haben überraschend einen seit langem diskutierten Gefangenenaustausch ausgeführt. Russland liess den früheren US-Marineinfanteristen Trevor Reed nach drei Jahren frei und erhielt dafür den in den USA verurteilten russischen Piloten Konstantin Jaroschenko. Dieser war in den USA wegen Verschwörung zum Schmuggel von Kokain zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem er 2010 in Liberia verhaftet worden war. Russland setzte sich jahrelang für seine Rückkehr in die Heimat ein.