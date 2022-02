Ukraine-Konflikt : Russland richtet Schweizer Waffen auf ukrainische Bevölkerung

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine könnten Schweizer Waffen zum Zug kommen. Die Thuner Firma B&T lieferte Scharfschützengewehre und Granatwerfer an die Ukraine sowie Maschinenpistolen an Russland - diese wurden in Donbass gesichtet.

Verschiedene Maschinenpistolentypen des Schweizer Waffenherstellers B&T. (Archivbild) imago images/Le Pictorium

Darum gehts Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden auf beiden Seiten Schweizer Waffen eingesetzt.

Die Thuner Firma B&T stand schon mehrmals wegen Waffenlieferungen in umstrittene Gebiete in der Kritik.

In Donbass sollen nun russische Einheiten mit Schweizer Maschinenpistolen gesichtet worden sein.

In Donbass wurden laut «SonntagsZeitung» Uniformierte mit Schweizer Maschinenpistolen gesichtet. Diese stammen vom Schweizer Kriegsmaterialhersteller und -exporteur B&T AG aus Thun BE. Insgesamt soll die Firma von 2009 bis 2012 Einzelteile für rund 30 bis 50 Scharfschützengewehre des Typs ATR in die Ukraine gesendet haben. Verkauft wurden sie nach deren Herstellung an Spezialkräfte des ukrainischen Innenministeriums.

Auch Granatwerfer soll die Firma den ukrainischen Behörden verkauft haben. Auf Anfrage der «SonntagsZeitung» bestätigt B&T zwar die Lieferung, will aber zur Stückzahl nichts sagen. Die Lieferungen seien in Zusammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft 2012 erfolgt und durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bewilligt worden.

Waffenlieferungen auch an Russland

Derweil soll B&T im 2013 und 2014 Maschinenpistolen des Typs MP9 an den staatlichen Personenschutz nach Russland verkauft haben. Im 2016 tauchten Fotos auf, die zeigen, dass bewaffnete Einheiten der Spezialeinheit Alpha des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Besitz dieser Waffen sind. Seit 2015 sollen Alpha-Uniformierte diese in der ukrainischen Donbass-Region benutzen.

Bereits 2014 enthüllte die «SonntagsZeitung», dass die von B&T an die Ukraine gelieferten Waffen auf die eigene Bevölkerung gerichtet wurde, anstatt dass sie wie erwähnt zum Schutz der Europameisterschaften gebraucht wurden. Nämlich, als prorussische Spezialeinheiten auf dem Maidan in Kiew mit den Schweizer Waffen prowestliche Demonstranten schossen. Dabei liessen alleine in den letzten Tagen des Aufstands fast hundert Menschen ihr Leben.

Weitere umstrittene Waffenlieferungen

B&T-Alleininhaber Karl Brügger wurde aufgrund seines Verstosses gegen das Kriegsmaterialgesetz zu Geldstrafen verurteilt, weil er ebenfalls Scharfschützengewehre und Granatwerfer nach Neuseeland verkauft hatte. Dabei soll er gewusst haben, dass diese nach Kasachstan weiterverkauft werden, wo der damalige Präsident der Menschenrechtsverletzungen beschuldigt wurde. Brügger ist einer der Hauptsponsoren der SCL Tigers und sitzt in deren Verwaltungsrat. Nach seiner Verurteilung trennte sich der Emmentaler Eishockeyclub nicht von ihm.

Doch B&T soll nicht der einzige Waffenhersteller sein, deren Produkte nun im Ukraine-Krieg eingesetzt werden könnten. Diese Woche hatten die «Tamedia-Medien» berichtet, dass die Ukraine und Russland in der Schweiz seit der Jahrtausendwende im Wert von insgesamt 5,9 Millionen Franken gekauft hatten. Prorussische Separatisten sollen zudem laut einem Bericht des Bundes in der Ostukraine über Schweizer Maschinenpistolen verfügen, die der staatliche Wachtdienst bestellt haben soll.

