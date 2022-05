Militärparade am 9. Mai: Russland sagt Flugshows zum «Tag des Sieges» ab

Die Flugshow an der russischen Militärparade muss abgesagt werden.

An der Parade zum «Tag des Sieges» am 9. Mai hätten eigentlich 77 Flugzeuge und Hubschrauber teilnehmen sollen.

Erst am Samstag hatten die Flugzeuge ihren Auftritt an der Parade in einer Generalprobe geübt.