Während Protesten : Russland schickt Fallschirmjäger nach Belarus

Mitten in den seit über einem Monat andauernden Protesten gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko schickt Russland Fallschirmjäger ins Land. Sie sollen gemeinsam mit der belarussischen Armee eine Übung durchführen.

Russland will laut der Nachrichtenagentur RIA Spezialisten aus einer Fallschirmjäger-Divisionen nach Belarus schicken. Sie sollen dort ab Montag gemeinsame Übungen mit dem belarussischen Militär durchführen, wie RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete. Die Drills seien bis zum 25. September angesetzt. Danach würden die russischen Soldaten in ihre Heimat zurückkehren.