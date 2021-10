Spionagevorwürfe : Russland schliesst seine Vertretung bei der Nato

Bis auf Weiteres schliesst Russland seine Vertretung am Nato-Hauptquartier in Brüssel. Auch die Vertretung der Militärallianz in Moskau werde vorerst geschlossen.

Russland schliesst bis auf Weiteres seine Vertretung am Nato-Hauptquartier in Brüssel. AFP Auch die Vertretung der Militärallianz in Moskau werde vorerst geschlossen, erklärte am Montag der russische Aussenminister Sergej Lawrow.

Moskau reagiert mit der Massnahme darauf, dass die Nato zu Beginn des Monats acht Mitgliedern der russischen Vertretung bei der Nato wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hatte.

