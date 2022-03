Einreiseverbote : Russland setzt Biden, Blinken und Clinton auf «schwarze Liste»

Die russische Regierung hat Sanktionen gegen Joe Biden, Antony Blinken und weitere US-Politiker verhängt. Dies sei eine Antwort auf deren «extrem russlandfeindlichen Kurs».

Die Regierung kündigte an, die Liste in Zukunft um weitere Personen zu ergänzen.

Reaktion aus Moskau

Das Aussenministerium in Moskau betonte, es handle sich bei ihrer «schwarzen Liste» um eine Antwort auf die beispiellosen US-Sanktionen, die ranghohen russischen Regierungsmitgliedern die Einreise in die USA verbieten. «Dieser Schritt war als Gegenmassnahme die unvermeidliche Konsequenz des extremen russophoben Kurses der gegenwärtigen US-Administration, die in einem verzweifelten Versuch, die amerikanische Hegemonie aufrechtzuerhalten, ohne jeden Anstand die frontale Eindämmung Russlands versucht», hiess es in der Mitteilung weiter.