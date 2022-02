Russland-Ukraine-Konflikt – Russland setzt Schweizer Neutralität unter Druck

1 / 8 Kürzlich forderte der russische Aussenminister Sergei Lawrow seinen Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis (FDP) auf, zum Forderungskatalog Stellung zu beziehen. AFP Der russische Forderungskatalog verlangt von den USA und der Nato eine schriftliche Garantie zum Verzicht auf eine Nato-Osterweiterung. AFP Bekennt die Schweiz hingegen Farbe, drohe sie, ihre aussenpolitische Stärke und Tradition als Vermittlerin weltweit zu schwächen, sagt Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. franz-grueter.ch

Darum gehts Der russische Aussenminister verlangt, dass die Schweiz zu Russlands Forderungskatalog Stellung bezieht.

Bekenne die Schweiz Farbe, drohe sie, ihre aussenpolitische Stärke und Tradition als Vermittlerin weltweit zu schwächen, warnt SVP-Nationalrat Franz Grüter.

Ex-Diplomat Tim Guldimann hält für legitim, wenn die Schweiz zur Forderung des russischen Aussenministers nichts sagen würde.

Russland will, dass die Schweiz im Russland-Ukraine-Konflikt Farbe bekennt. Der russische Forderungskatalog verlangt von den USA und der Nato eine schriftliche Garantie zum Verzicht auf eine Nato-Osterweiterung. Kürzlich forderte der russische Aussenminister Sergei Lawrow seinen Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis (FDP) auf, zum Forderungskatalog Stellung zu beziehen.

Damit wird das Säbelrasseln der Russen an der ukrainischen Grenzen für die Schweiz lauter. Die Schweiz ist ein neutrales Land – trotzdem kann sie die Forderung nicht so einfach abschmettern: Kein Staat dürfe seine Sicherheit auf Kosten anderer Staaten festigen, hält die europäische Sicherheitscharta der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fest. Darauf beruft sich Lawrow, wenn er fordert, dass auch die neutrale Schweiz erklärt, wie das Prinzip dieser «unteilbaren Sicherheit» in Europa gewährleistet werden soll.

«Einhaltung der Völkerrechte einfordern»

Aussenpolitikerinnen und -politiker in Bern reagieren mit Sorge auf Russlands Drängen. Die Schweiz habe eine Tradition für ihre guten Dienste, sagt Franz Grüter (SVP), Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. «Diese Rolle kann man nur glaubwürdig einnehmen, wenn man neutral bleibt.» Er empfehle, Russland auf diese Rolle hinzuweisen. Bekennt die Schweiz hingegen Farbe, drohe sie, ihre aussenpolitische Stärke und Tradition als Vermittlerin weltweit zu schwächen. «Auch müsste die Schweiz mit Restriktionen rechnen, etwa bei der Gasversorgung.»

Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter fordert, dass die Schweiz mit den internationalen Institutionen eine Haltung entwirft. «Wichtig ist, dass wir von Russland die Einhaltung der Völkerrechte dezidiert einfordern.» Auch SP-Nationalrat Eric Nussbaumer sagt: «In diesem Konflikt gibt es keine einzelne Antwort und dann ist alles wieder gut.» Darum erwarte er, dass sich die Schweiz im Namen der OSZE äussern werde.

Ignazio Cassis könnte auf die Forderung aber auch nicht eingehen. «Es besteht keine Pflicht, Stellung zu beziehen», sagt der ehemalige Schweizer Diplomat Tim Guldimann (siehe Box).

Dialog nächste Woche

Das Aussendepartement (EDA) nimmt zurzeit zum Brief Lawrows noch Abklärungen vor. Das EDA habe die Sichtweise von Minister Lawrow zur Kenntnis genommen, sagt EDA-Mediensprecher Valentin Clivaz am Sonntag auf Anfrage. «Da es sich bei den im Brief angesprochenen Beschlüssen um solche des OSZE-Ministerrats handelt, ist die OSZE die geeignete Plattform, um die russischen Anliegen zu besprechen.» Der polnische OSZE-Vorsitz werde nächste Woche einen Dialogprozess beginnen. Die Schweiz unterstütze dieses Vorgehen.

Ignazio Cassis sagte in der SRF-«Samstagsrundschau», man dürfe sich «von so einem Brief nicht unter Druck setzen lassen». Man werde Russland individuell antworten, dass es eine Frage der Interpretation und Angelegenheit der OSZE sei und die Schweiz auch bereit sei, den Dialog innerhalb der Organisation zu führen.

Mögliche Szenarien Tim Guldimann, ehemaliger Diplomat, hält für legitim, wenn die Schweiz zur Forderung des russischen Aussenministers nichts sagen würde. Sie könnte dies damit begründen, dass sich Russlands Forderungen an die Nato richteten, die Schweiz aber kein Nato-Mitglied sei. «Aber auch nichts sagen ist eine politische Aussage gegenüber einer russischen Erwartung.» Ein grundlegendes Prinzip der OSZE ist die Unverletzbarkeit der Grenzen. Die Russen verletzten dieses 2014 mit dem Einmarsch in die Ukraine und der Annexion der Krim. Will die Schweiz laut Guldimann etwas sagen, kann sie dies auf Grundlage der OSZE-Prinzipien oder -Beschlüsse tun, denen ja Moskau auch zugestimmt hat. «Natürlich wurden diese Prinzipien durch die Besetzung der Krim 2014 verletzt, aber heute geht es ja um zwei andere Fragen.» Zu den Forderungen und die damit verbundene Bedrohung des Friedens könne man streng auf Grundlage der erwähnten Prinzipien und Beschlüsse und des Völkerrechts Stellung nehmen. Der ehemalige Diplomat Max Schweizer rechnet damit, dass die Schweiz in ihrer Antwort an die Konfliktparteien appellieren wird, den Konflikt möglichst friedlich zu lösen. «Die Aufforderung, Stellung zu beziehen, ist vor allem eine PR-Massnahme Russlands, um den Konflikt international köcheln zu lassen.» Auch gehe es Russland darum, bei einem eventuellen Einmarsch die Schuld besser verteilen zu können.

SVP will UNO-Einsitz der Schweiz verhindern Die Schweiz kandidiert für einen der beiden freien Sitze im UNO-Sicherheitsrat. Laut der «NZZ am Sonntag» erzwingt die SVP im Frühling jedoch eine Sonderdebatte im Parlament, um den Einsitz in den Sicherheitsrat zu verhindern. Die Ukraine-Krise zeige, dass unser wichtigster friedenspolitischer Beitrag darin bestehe, uns als Vermittlerin anzubieten, sagt Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK). Müsse die Schweiz im Rat Stellung beziehen, nehme ihre Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit Schaden.

