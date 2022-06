UN-Menschenrechtsrat : Russland soll «bedeutende Zahl» ukrainischer Heimkinder verschleppt haben

Eine UN-Kommission untersucht Berichte über Kinder aus ukrainischen Einrichtungen, die nach Russland gebracht wurden. Es gebe bereits Adoptionsprozesse und die Kinder bekämen die russische Staatsbürgerschaft.

Eine Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats hat am Mittwoch bei ihrem Besuch in der Ukraine Hinweise bekommen, dass ukrainische Heimkinder nach Russland transportiert würden. Bild: Kinder werden am 30. Mai aus Kupiansk in der Nähe von Charkiw evakuiert.

In von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine sollen Kinder aus Heimen verschwunden sein. Hinweise dazu hat die Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats bei ihrem Besuch in der Ukraine erhalten, wie sie am Mittwoch in Kiew berichtete. Man müsse Berichten nachgehen, «wonach Kinder, die in Einrichtungen in den vorübergehend besetzten Gebieten untergebracht waren, nach Russland gebracht wurden», sagte Kommissionsmitglied Jasminka Džumhurin.