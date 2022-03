US-Medien : Russland soll China um militärische Hilfe gebeten haben

US-Beamte befürchten, dass Peking den russischen Krieg unterstützen könnte – militärisch und wirtschaftlich.

Der Weltraum ist einer der letzten Bereiche, in denen Russland und die USA noch zusammenarbeiten.

US-Medien berichten, dass Russland China um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten haben soll: Die Präsidenten Wladimir Putin (links) und Xi Jinping in Peking. (4. Februar 2022)

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Russland nach Angaben von Vertretern der US-Regierung China nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten. Die nicht namentlich genannten Regierungsvertreter machten demnach keine Angaben dazu, welche Waffen oder Munition Moskau sich von Peking erhoffte. Auch blieb unklar, wie oder ob China auf die Anfragen reagierte, wie am Sonntag unter anderem die «Washington Post», die «New York Times» und die «Financial Times» berichteten. Russland habe auch um wirtschaftliche Unterstützung gebeten, um die Auswirkungen der Sanktionen zu begrenzen, hiess es.

US-Regierung warnt China

Die übereinstimmenden Medienberichte kamen einen Tag vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Joe Bidens Nationalem Sicherheitsberater, Jake Sullivan, mit dem obersten chinesischen Aussenpolitiker, Yang Jiechi, am Montag in Rom. Dabei soll es nach US-Angaben auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.