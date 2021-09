Für 300’000 Menschen geplant : Russland soll eine neue Grossstadt namens Sputnik erhalten

Der Kreml hat grosse Pläne und will die Region Sibirien attraktiver machen. So soll etwa in der Nähe von Wladiwostok eine komplett neue Stadt namens Sputnik entstehen.

1 / 4 So sah der am 4. Oktober 1957 ins All geschossene Satellit Sputnik aus, der der neuen Stadt seinen Namen gibt. Tass Die Stadt Wladiwostok beherbergt einen der wichtigsten Pazifikhäfen Russlands. Sie ist zudem der Endpunkt der Transsibirischen Eisenbahn und Heimat eines grossen Flottenstützpunktes. Imago Die neue Stadt soll 30 km von Wladiwostok an der Grenze zu China entstehen. Google Maps

Darum gehts Am Freitag wurde in Wladiwostok eine Vereinbarung zum Bau einer neuen Stadt in Sibirien getroffen.

Diese soll nach dem ersten Satelliten des Landes Sputnik heissen und dereinst 300’000 Einwohnerinnen und Einwohner haben.

Sie soll Teil einer Kampagne sein, die Region attraktiver zu machen.

Der erste Satellit im Weltall war Namensgeber für den weltweit ersten Corona-Impfstoff Sputnik V. Nun will Russland eine komplett neue Stadt bauen, die ebenfalls Sputnik heissen soll. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Freitag beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik unterzeichnet worden, wie das zuständige Ministerium für die Entwicklung des Ostens Russlands mitteilte.

Die Industriestadt Sputnik soll demnach etwa 30 Kilometer von Wladiwostok an der Grenze zu China auf einer Fläche von 925 Hektar entstehen. Rund 300’000 Menschen sollen dereinst in Sputnik wohnen.

Sputnik 1 hiess der weltweit erste Satellit, den die Sowjetunion 1957 ins All gebracht hatte – ein Schock für die USA im Wettlauf der Supermächte im Kalten Krieg. Mitte August vergangenen Jahres war es ebenfalls Russland, das als weltweit erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus freigab und ihn in Erinnerung an glorreiche Zeiten in der Raumfahrt Sputnik V taufte. Der Impfstoff ist laut russischen Angaben mittlerweile in rund 70 Ländern zugelassen.

Kreml will Sibirien aufwerten

Wann die Stadt Sputnik gebaut wird, war zunächst unklar. Die Behörden rechnen damit, dass sich wegen der günstigen Lage unweit des Meeres und des Flughafens von Wladiwostok viele Bauherren finden werden.

Zuvor hatte Verteidigungsminister Sergej Schoigu den Bau mehrerer neuer Städte in Sibirien angeregt, um die Regionen attraktiver zu machen. Viele Russen und Russinnen zieht es in die Hauptstadt Moskau, weil die Infrastruktur dort im Gegensatz zu kleineren russischen Städten besser ausgebaut ist und es zugleich mehr Jobs gibt.

