«Sputnik V» : Russland startet Massenlieferung von Corona-Impfstoff

Vor gut drei Wochen hat Russland den Impfstoff «Sputnik V» zugelassen. Nächsten Monat sollen die ersten grossen Lieferungen folgen.

Darum gehts Die ersten grösseren Lieferungen des russischen Impfstoffs «Sputnik V» sollen im September beginnen.

Im November und Dezember solle dann die maximale Menge bereitstehen.

«Sputnik V» ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus. Das schnelle Vorgehen Russlands löste international viel Kritik aus.

Nach der frühen Freigabe eines Corona-Impfstoffes in Russland sollen grössere Mengen des Vakzins in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Die ersten grösseren Lieferungen beginnen im September, wie der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko am Montag in Irkutsk am Baikalsee der Staatsagentur Tass zufolge sagte. Im November und Dezember solle dann die maximale Menge bereitstehen. Nach früheren Angaben soll das Vakzin zunächst für den russischen Markt bestimmt sein.

Der russische Impfstoff mit dem Namen «Sputnik V» wurde vor drei Wochen für eine breite Anwendung in der Bevölkerung registriert. Diese Genehmigung wurde erteilt, bevor die wichtige Testphase III überhaupt begonnen hatte. Erst in dieser Phase wird gewöhnlich an sehr vielen Teilnehmern überprüft, ob und wie gut ein Wirkstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt und welche Nebenwirkungen auftreten. Das Vorgehen Moskaus löste international viel Kritik aus.

2500 Freiwillige für Testphase

Dem Gesundheitsminister zufolge wurden für die dritte Testphase bereits mehr als 2500 Freiwillige gefunden. 40’000 sollen es insgesamt werden. Parallel dazu sollen bereits Lehrer und Gesundheitspersonal geimpft werden. «Dies ist absolut freiwillig», sagte Muraschko.

Kremlchef Wladimir Putin hatte erst in der vergangenen Woche die frühe Freigabe verteidigt und auf die angebliche Wirksamkeit des Impfstoffes hingewiesen. Bislang konnten internationale Wissenschaftler noch keine Daten zu dem Wirkstoff bewerten. Mehrere Länder haben dennoch Interesse an dem Mittel angemeldet. Demnach will etwa Venezuela an der dritten Testphase teilnehmen.

995’000 Coronafälle in Russland

In Russland sind nach offiziellen Angaben bereits mehr als 995’000 Corona-Infektionen erfasst geworden. Etwa 17’100 Menschen starben mit dem Virus. Jeden Tag kommen rund 5000 neue Fälle hinzu.

Warum der Name «Sputnik V»? Kirill Dmitrijew, CEO vom RDIF (Russian Direct Investment Fund) sprach kürzlich von einem «Sputnik-Moment». «Die Amerikaner waren überrascht, als sie Sputniks Piepen hörten. Mit diesem Impfstoff ist es genauso», sagte er dem US-Sender CNN. Seine vom Kreml gegründete Stiftung finanziert die Impfstoff-Produktion. In Russland wird die Entwicklung des neuen Impfstoffs damit verglichen, dass die Sowjetunion einst als erste Nation in den Weltraum vorgedrungen war. Russland sieht sich als Rechtsnachfolger des vor rund 30 Jahren aufgelösten kommunistischen Imperiums. Die stolze Weltraumnation hatte 1957 den ersten Satelliten – den Sputnik – ins All gebracht und damit das Zeitalter der Raumfahrt begründet.