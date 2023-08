Luna 25: Russland startet zur ersten Mondmission seit fast 50 Jahren

Eine Sojus-Trägerrakete mit dem Luna-25-Lander an Bord soll in fünf Tagen die Mondumlaufbahn erreichen.

In Russland ist am Freitag eine Sojus-Trägerrakete gestartet, die den Luna-25-Lander auf den Mond bringen soll. Wie eine Live-Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigte, hob die Rakete um 02.10 Uhr vom Weltraumbahnhof Wostotschny im Osten Russlands ab. Das Raumschiff soll in fünf Tagen die Mondumlaufbahn erreichen, wo es dann drei bis sieben Tage verbringen wird, bevor es in der Nähe des Südpols auf dem Mond landen soll.