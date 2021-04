Eskalationsrisiko : Russland stationiert «mehr als 150’000 Soldaten» an der Grenze zur Ukraine

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell zeigt sich besorgt über die Lage an der ukrainischen Grenze. Russland sei mit mindestens 150’000 Soldaten aufmarschiert, es sei der grösste Aufmarsch, den es je in Russland gegeben habe.

Russland hat nach Angaben des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell «mehr als 150’000 Soldaten» an der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim stationiert. Dies sei «der grösste russische Militäraufmarsch an ukrainischen Grenzen, den es je gab», sagte Borrell am Montag nach Beratungen der EU-Aussenminister. Damit sei «das Risiko einer weiteren Eskalation offensichtlich».