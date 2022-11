Russland gerät auch beim G20-Gipfel unter Druck

G-20-Gipfel : Russland unter Druck – wendet sich Xi Jinping von Wladimir Putin ab?

Russland gerät knapp neun Monate nach Beginn seines Kriegs gegen die Ukraine auch in der G-20-Runde führender Wirtschaftsmächte unter Druck. Beim Gipfel auf der indonesischen Insel Bali verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In dem am Dienstag praktisch fertig ausgehandelten Papier heisst es: «Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.»