Häufigste Thesen: Russland, USA oder ein anderer Staat – wer hat die Gas-Pipeline gesprengt? 

Marc Finaud, Rüstungsexperte und Associate Fellow am Center for Security Policies (GCSP), und sein Kollege Jean-Marc Rickli, Leiter des Bereichs Globale und aufkommende Risiken, schätzen ein. «Zum jetzigen Zeitpunkt kann nichts ausgeschlossen werden. Was wir aber sagen können: Für eine solche Operation werden Mittel benötigt, über die nur Staaten verfügen», sagen die Experten.

Ausgangslage

Die Ostsee gehört laut der Nachrichtenagentur dpa zu den am besten überwachten Seegebieten überhaupt. Finaud sagt, die Überwachung der Energieversorungsleitungen sei Teil der Aufgaben der Nato-U-Boote. Auch russische U-Boote kreuzten aber seit Jahrzehnten in diesem Gebiet.

These 1: Russland hat den Angriff ausgeführt

«Die meisten Analysten zeigen mit dem Finger auf Russland, das bereits einmal die Energieversorgung als Waffe eingesetzt hat», sagt Finaud. Für diese These spricht laut dem Experten, dass Russland ein starkes Motiv habe: «Mit dem Angriff auf Nord Stream will Russland die Verwundbarkeit der europäischen Energieinfrastruktur aufzeigen. Der Angriff könnte eine Art Warnung oder ein Erpressungsversuch gewesen sein, um Europa davon abzuhalten, die Ukraine weiter zu unterstützen und zu zeigen, dass die Sanktionen nach hinten losgehen.»

These 2: Die USA haben den Angriff durchgeführt

Laut anderen Kommentatoren spricht für die USA, dass sie seit Jahren «eine Abhängigkeit Deutschlands von Russland verhindern wollten». Der Krieg diene nun als Vorwand, um das Ziel durchzusetzen, dass Nord Stream 2 nie in Betrieb geht. Tatsächlich hatten die USA unter Trump Sanktionen gegen Nord Stream durchgesetzt und keinen Hehl aus ihrer Kritik an der Pipeline gemacht.

«Liegt nicht im Interesse der USA»

Diese These wird laut den Kommentierenden gestützt von einem Video, das sich in den sozialen Medien nach Bekanntwerden des mutmasslichen Angriffs rasant verbreitete. Es zeigt einen Auftritt des US-Präsidenten Joe Biden vom Februar dieses Jahres: «Ich verspreche Ihnen: Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 zwei mehr geben», sagt Biden. Ein weiteres Indiz für die Schuld Amerikas laut vielen Kommentaren: Die USA habe grosses Interesse am Verkauf ihres Flüssiggases zu möglichst hohen Preisen.