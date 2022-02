«Herber Schlag» : Russland verbietet ARD-Tochter Deutsche Welle

Es dürfte die ohnehin schon angeschlagenen deutsch-russischen Beziehungen weiter belasten: Dass Russland die Deutsche Welle verboten hat, wird in Deutschland scharf verurteilt.

Sendeverbot in Russland kommt in Deutschland nicht gut an: Logo des Senders Deutsche Welle.(Archivbild) AFP/Yuri Kadobnov

Darum gehts Russland hat der Deutschen Welle (DW) am Donnerstag ein Sendeverbot erteilt.

Damit reagiert Moskau auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms des Staatssender RT DE wegen einer fehlenden deutschen Lizenz.

Aus Deutschland kommt scharfe Kritik am Sendeverbot.

In Deutschland ist das Sendeverbot für die Deutsche Welle in Russland auf scharfe Kritik seitens der Politik und Medienlandschaft gestossen. Das Auswärtige Amt sieht in dem Schritt «eine erneute Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen», wie eine Sprecherin des Aussenministeriums erklärte. Reporter ohne Grenzen nannte die Ankündigung Russlands «überaus unverhältnismässig». Geschäftsführer Christian Mihr sagte: «In einem Land, in dem die Pressefreiheit schon auf ein absolutes Minimum beschränkt ist, ist das ein herber Schlag für die Informationsfreiheit und die Pluralität der Medien.» Nach Angaben des Moskauer Büroleiters der Deutschen Welle gilt das Verbot ab Freitagmorgen.

Russland hatte der Deutschen Welle (DW), dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, am Donnerstag ein Sendeverbot erteilt. Zudem verfügte das russische Aussenministerium die Schliessung des Korrespondentenbüros in Moskau und den Entzug der Akkreditierungen der Journalisten. Damit reagierte Moskau auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Staatssenders RT DE wegen einer fehlenden deutschen Lizenz. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kritisierte die Entscheidung zu RT DE als «Anschlag auf die Freiheit des Wortes».

«Absurde Reaktion»

Die Deutsche Welle, die in Russland seit 2005 Sendelizenzen hat, kündigte rechtliche Schritte an. DW-Intendant Peter Limbourg erklärte: «Wir werden hier in einer Weise zum Spielball gemacht, wie es Medien nur in Autokratien erfahren müssen.» Der Sender sprach von einer «absurden Reaktion». «Bis uns die Massnahmen offiziell zugestellt werden, berichten wir weiter aus unserem Büro in Moskau.»

Der Moskauer DW-Büroleiter Juri Rescheto sagte in einem Interview seines Senders: «Wir haben von dem russischen Aussenministerium klipp und klar gesagt bekommen, dass wir ab morgen (Freitag) 9 Uhr Moskauer Zeit nicht mehr arbeiten dürfen als Journalisten.» Die Akkreditierungskarten müssten dann im Aussenministerium abgegeben werden.

Die angekündigten Massnahmen entbehrten jeglicher Grundlage, so die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Sollten sie tatsächlich umgesetzt werden, würde dies die freie Berichterstattung unabhängiger Journalistinnen und Journalisten in Russland in erheblichem Masse einschränken. Das russische Aussenministerium sprach am Donnerstag lediglich von einer «ersten Etappe».

Die Deutsche Welle ist der Auslandssender Deutschlands. Er wurde 1953 gegründet und ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und Teil der ARD. Die Deutsche Welle bietet Programme in 30 Sprachen im Fernsehen, Radio und Internet an. Der Hauptsitz ist in Bonn.

