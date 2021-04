Sanktionen : Russland verhängt Einreiseverbote gegen US-Regierungsvertreter

Als Reaktion auf die Ausweisung von zehn Diplomaten aus den USA verhängt Russland gegen US-Regierungsvertreter eine Einreisesperre. Darunter Geheimdienst-Direktorin Avril Haines und FBI-Chef Christopher Wray.

Zuvor hatte Russland bereits die Ausweisung von zehn US-Diplomaten angekündigt. Zudem sei US-Botschafter John Sullivan geraten worden, zu «ernsthaften Konsultationen» nach Washington zu reisen, sagte Aussenminister Sergej Lawrow am Freitag in Moskau.

Die USA hatten am Vortag wegen mutmasslicher russischer Einmischungen in die US-Präsidentschaftswahl im November und eines Cyberangriffs zahlreiche Sanktionen gegen Russland verhängt und die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA verkündet.

Die historische Rivalität zwischen den USA und Russland hatte sich zuletzt verschärft. Biden hat einen härteren Kurs gegenüber Moskau angekündigt, nachdem seinem Vorgänger Donald Trump eine zu grosse Nachgiebigkeit mit Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen worden war. Im März sorgte Biden für Aufsehen, als er in einem Fernsehinterview auf die Frage, ob er Putin für einen «Mörder» halte, mit «das tue ich» antwortete. In der Folge schlug Biden inzwischen allerdings ein Gipfeltreffen mit Putin in einem Drittstaat vor.

Nach USA weist auch Russland Diplomaten aus

Als Reaktion auf die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten aus den USA will auch die Regierung in Moskau zehn amerikanische Diplomaten zur Ausreise aus Russland auffordern. Ausserdem sollten acht Personen aus den USA zusätzlich auf die russische Sanktionsliste kommen und die Aktivitäten von US-Nichtregierungsorganisationen gestoppt werden, die sich in innere Angelegenheiten Russlands einmischten, kündigte Aussenminister Sergej Lawrow am Freitag an.