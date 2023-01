Zwei Urteile gefällt : Russland verhängt knallharte Strafen gegen kampfunwillige Soldaten

Russland packt unwillige Rekruten und Soldaten, die den Kampfeinsatz verweigern, hart an: Zwei Soldaten sind nun zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

1 / 4 Viele junge Russen werden gegen ihren Willen eingezogen und in den Krieg geschickt. REUTERS Wer sich weigert, der wird hart angefasst. REUTERS So etwa Aleksandr Leshkov, der seinen Vorgesetzten anschrie und beleidigte … Twitter

Darum gehts Wer sich als Soldat weigert, in den Krieg zu ziehen, muss mit harten Strafen rechnen.

Auch Eingezogene, die gegenüber Vorgesetzten frech auftreten, drohen lange Haftstrafen.

In Russland sind dieser Tage zwei entsprechende Urteile gefällt worden.

Ein Gericht in Russland hat einen Berufssoldaten zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er nicht in der Ukraine kämpfen wollte. Der 24-Jährige, der «nicht an einer militärischen Spezialoperation teilnehmen wollte», habe sich im Mai 2022 nicht zum Dienst gemeldet, teilte die Justiz in der Region Baschkortostan im Südural am Donnerstag mit. Die Polizei habe Marsel Kandarov dann im September ausfindig gemacht.

Unabhängig davon teilte ein Militärgericht mit, Kandarov ebenfalls zu fünf Jahren Haft verurteilt zu haben, weil er sich während der russischen Mobilmachung mehr als einen Monat lang dem Militärdienst entzogen habe.

Russland hatte im September die Teilmobilmachung von 300’000 Reservisten angeordnet. Die Ankündigung hatte dazu geführt, dass sich zahlreiche Russen in Nachbarländer wie Armenien, Georgien und Kasachstan absetzten, aus Angst, in die Armee eingezogen und in der Ukraine eingesetzt zu werden. Viele der Rekruten verfügten zudem laut Kritikern über wenig Kampferfahrung und wurden unzureichend geschult, bevor sie an die Front geschickt wurden.

Offizier Rauch ins Gesicht geblasen

In einem weiteren Fall verurteilte ein Militärgericht in Moskau einen Soldaten zu fünfeinhalb Jahren Haft in einer Strafkolonie, weil er einen Vorgesetzten während eines Streits «geschlagen» haben soll. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch berichtete, soll der Soldat namens Aleksandr Leshkov «seine Unzufriedenheit» mit der Ausbildung von Reservisten kundgetan haben.

In einem Video ist zu sehen, wie er seinen Vorgesetzten, Oberleutnant Denis Mazarov, anschreit und ihm Rauch ins Gesicht bläst. Dieser stösst ihn daraufhin weg, worauf der Soldat wiederum den Vorgesetzten gegen die Brust stösst. «Du bist keiner von denen, die mit uns in den Gräben sitzen», so Leshkov. Er hatte sich zuvor mehrfach über mangelhafte Ausrüstung und Ausbildung beklagt.

Wie die «Novaya Gazeta» unter Berufung auf die Menschenrechtsorganisation Agora schreibt, war bereits im Oktober ein Sergeant zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er nicht zum Dienst erschienen war. Roman Kashtakov war noch im Mai belobigt worden, weil er aus einem Schützenpanzer heraus einen Angriff «ukrainischer Nationalisten» abgewehrt und fünf Fahrzeuge in Brand geschossen hatte. Und auch Salavat Mirasov, der in der Garnison Ufa während der Mobilisierung unerlaubt seinen Dienstplatz verlassen hatte, wurde zu drei Jahren hinter Gittern verurteilt.

