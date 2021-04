Ukraine-Konflikt : Russland verschiebt Truppen in die Ostukraine und droht mit Zerstörung

Seit Juli 2020 gilt im umkämpften Gebiet der Ostukraine eine Waffenruhe zwischen den russischen und ukrainischen Streitkräften. Seit Anfang Jahr flammen die Kämpfe aber wieder auf.

Russland verstärkt seine militärische Präsenz in der Ostukraine.

Milizen der selbsterklärten Volksrepublik Luhansk in einem Schützengraben an der Front zwischen den prorussischen und den proukrainischen Streitkräften.

Die USA haben nach Berichten über die Verlegung russischer Truppen an die Grenze zur Ukraine scharfe Kritik an Moskau geübt. Washington sei besorgt «wegen der jüngsten Eskalation des aggressiven und provokativen Vorgehens Russlands im Osten der Ukraine», sagte US-Aussenamtssprecher Ned Price am Donnerstag. Er warnte Moskau vor Versuchen, «unseren Partner Ukraine einzuschüchtern oder zu bedrohen».