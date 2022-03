Ukraine-Krieg : Russland verstaatlicht Eigentum ausländischer Unternehmen

Nachdem diverse Firmen angekündigt haben, ihre Produktion in Russland einzustellen, will das Land deren Immobilien und weitere Besitztümer verstaatlichen. So will das wirtschaftlich schwächelnde Land Konkurse und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindern.