Kim Jong-un schreibt Putin : «Russland verteidigt seine Würde gegen feindliche Kräfte»

Nordkorea-Diktator Kim Jong-un hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Botschaft gesendet. Darin bekundet er seine Solidarität mit Russland.

Russland habe das Recht, sich in «Würde» gegen «feindliche Kräfte» zu verteidigen, so Kim.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat seine Solidarität mit dem in der Ukraine kriegführenden Russland bekundet. Kim habe seine Unterstützung für die Anstrengungen zum Ausdruck gebracht, Russlands «Würde» gegen «feindliche Kräfte» zu verteidigen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Demnach äusserte sich Kim in einer Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Montag anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert.