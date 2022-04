Baltenstaaten zu Lawrow : «Russland warnt vor den Gefahren eines Weltkriegs, weil die Ukraine Erfolg hat»

Gemäss dem lettischen Aussenminister sind die Aussagen Lawrows ein Hinweis dafür, dass die Ukraine Erfolg hat. Die baltischen Staaten sind überzeugt, dass die Rhetorik Russlands lediglich dazu dient, westliche Länder daran zu hindern, der Ukraine zu helfen.

In Litauen betonte Staatspräsident Gitanas Nauseda: «Wir dürfen uns von dieser bereits alltäglich gewordenen Rhetorik nicht einschüchtern lassen.»

via REUTERS

«Wir sollten der russischen Erpressung nicht nachgeben», so der lettische Aussenminister auf Twitter.

Lettland und Litauen haben die von Russlands Aussenminister Sergej Lawrow heraufbeschworene Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges zurückgewiesen. «Wenn Russland den Dritten Weltkrieg androht, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Ukraine Erfolg hat», schrieb der lettische Aussenminister Edgars Rinkevics am Dienstag auf Twitter. «Wir sollten der russischen Erpressung nicht nachgeben, sondern unsere Unterstützung für die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland verdoppeln.» Nur ein entschlossenes und konsequentes Vorgehen könne internationales Recht und internationale Ordnung wiederherstellen, so der Chefdiplomat des baltischen EU-und Nato-Staates.

«Dürfen uns von Rhetorik nicht einschüchtern lassen»

Im benachbarten Litauen betonte Staatspräsident Gitanas Nauseda: «Wir dürfen uns von dieser bereits alltäglich gewordenen Rhetorik nicht einschüchtern lassen», sagte er bei einem Besuch in Klaipeda. «Sie nutzen einfach jede angemessene und unangemessene Gelegenheit, um zu versuchen, westliche Länder daran zu hindern, der Ukraine zu helfen.» Der Westen solle sich «nicht auf das Spiel einlassen, das Russland uns aufzwingen will», sagte Nauseda der Agentur BNS zufolge. Litauens Staatsoberhaupt forderte mehr Unterstützung für die Ukraine und weiteren Druck auf den Kreml.

Russlands Aussenminister Lawrow hatte zuvor von einer realen Gefahr eines Dritten Weltkrieges gesprochen. «Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden», sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen, welches das Aussenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte.