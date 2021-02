Moskau : Russland weist Diplomaten aus – weil sie an Nawalny-Protesten teilnahmen

Die russische Regierung geht gegen drei Diplomaten aus Deutschland, Schweden und Polen vor. Weil sie an Nawalny-Protesten teilgenommen haben sollen, müssen sie Russland verlassen.

Russland hat nach den Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin drei Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden ausgewiesen. Das teilte das russische Aussenministerium am Freitag in Moskau mit. Die drei Vertreter seien «zu unerwünschten Personen» erklärt worden.

Es sei festgestellt worden, dass die Diplomaten des schwedischen und polnischen Konsulats in St. Petersburg und ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau an den nicht genehmigten Protesten am 23. Januar teilgenommen hätten, hiess es. Solche Aktionen seien unvereinbar mit dem diplomatischen Status. Damals waren Tausende Menschen in Haft gekommen.