Wegen Sanktionen – Russland will Indien Öl zum Schnäppli-Preis andrehen

In die Bresche springen könnte nun Indien. Das Land mit über 1,4 Milliarden Einwohnenden beabsichtigt, Rohöl und andere Rohstoffe zu rabattierten Preisen von Russland zu beziehen. Das schreibt der US-Nachrichtensender «CNN» unter Berufung auf zwei indische Beamte.

Russische Importe erhöhen

Indien importiert 80 Prozent seines Ölbedarfs. Davon stammen lediglich rund zwei bis drei Prozent aus Russland. Weil die Ölpreise in diesem Jahr um 40 Prozent gestiegen sind, will Indien diesen Anteil erhöhen. «Russland bietet Öl und andere Rohstoffe zu einem hohen Preisnachlass an. Das nehmen wir gerne an», sagte einer der indischen Regierungsbeamten laut CNN.