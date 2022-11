Ukraine-Krieg: Russland will Nord-Stream-Anlagen einmotten

Drahtzieher weiterhin unklar

Dem Entscheid vorausgegangen waren die durch Sabotage verursachten Detonationen, die am 26. September Löcher in die Pipelines rissen und H underttausende Kilo Methangas entweichen liessen. Weiterhin ist unklar, wer hinter der Attacke steckt. Damals wurden die Gaspipelines nicht für den kommerziellen Gastransport nach Europa verwendet – bereits am 31. August stoppte Russland den Gastransport nach Europa und gab damals als Grund an, dass aufgrund der westlichen Sanktionen die Wartung von Siemens-Turbinen nicht mehr möglich sei.